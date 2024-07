1 z 6

Papież Franciszek przemówił w oknie na Franciszkańskiej 3! Pod tym słynnym adresem zgromadził się prawdziwy tłum wiernych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. To już tradycja, zapoczątkowana przez Jana Pawła II, że papież odwiedzający Kraków właśnie z tego miejsca przemawia do ludzi i daje im nadzieję. Tak było również i tym razem. Papież Franciszek pojawił się w środę wieczorem w słynnym oknie w kamienicy przy ulicy Franciszkańskiej 3. Zanim jednak wyszedł do wiernych, nauczył się jak poprawnie wymówić po polsku "Dobry wieczór" i tak właśnie rozpoczął swoje przemówienie. Wierni nie ukrywali swoich emocji: radości i wzruszenia.

Polacy darzą to miejsce szczególnym sentymentem ze względu na spotkania z Janem Pawłem II, który zawsze miał czas dla wiernych. Nawet wtedy, gdy był mocno zmęczony i ciężko chory, zdobył się na kilka zdań. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia!

