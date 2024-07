Pierwsza polska Top Model więcej czasu poświęca na udzielanie wywiadów niż na dbanie o rozwój swojej kariery.

Paulina Papierska stwierdziła jednakw programie Między kuchnią a salonem, że nie długo zamieni słowa w czyn i wyjedzie z Polski

-Uczę się angielskiego. U mnie to jest teraz podstawa. Usłyszałam od pani Lucyny, że pod koniec lutego ruszam w świat. Słyszałam, że może Miami, Mediolan, jeszcze do końca nie jest to powiedziane. - stwierdziła Paulina.

Na razie ciężko jest uwierzyć, że Paulina weźmie się do roboty. Jeśli jej się nie uda, zawsze po powrocie będzie miała co opowiadać, a to jej wychodzi na razie najlepiej.