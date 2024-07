Zwyciężczyni pierwszej edycji "Top model" Paulina Papierska wciąż nie otrzymała nagrody od producentów programu. Tak przynajmniej twierdzi ona sama. Modelka na swoim blogu zamieściła właśnie nieopublikowany wywiad w którym żali się na agencję modelek Next Models, z którą podpisała kontrakt - nagrodę za zwycięstwo. Papierska twierdzi, że kontrakt wciąż nie został zrealizowany.

- Podpisywałam umowę z NEXT, ale dostałam odpowiedź, że umowa jest nieczytelna. Na dzień dzisiejszy nie mam możliwości realizowania go. Jest to dziwne, ponieważ była to nagroda gwarantowana. Program dla mnie nie jest wiarygodny - czytamy na paulinapapierska.blogspot.com

Modelka już od wielu miesięcy krytykowana jest za to, że nie wykorzystała swojej szansy jaką dał jej udział w programie. Zwyciężczyni "Top Model" broni się przez atakami jurorów, których nazywa "królami własnego podwórka".

Zastanawiamy się tylko, dlaczego Papierska nie walczyła o gwarantowaną nagrodę. Czyżby Tyszka i Korwin-Piotrowska mieli rację, że nie zależało jej na karierze? A może kontrakt z Next Models nie doszedł do finalizacji ze względu na brak zainteresowania Pauliną?

