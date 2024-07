Córki Polaków, zmarłych w zamachu terrorystycznym w Manchesterze wystosowały specjalne oświadczenie. Dziewczyny proszą w nim o uszanowanie prywatności rodziny w obliczu tragedii.

Reklama

Zobacz też: Wybuch w Manchester Arena na koncercie Ariany Grande! 22 osoby nie żyją, ponad 50 rannych ZDJĘCIA

Oświadczenie córek ofiar zamachu w Manchesterze

W poniedziałek w bestialskim ataku terrorystycznym straciłyśmy najbliższe nam osoby – Mamę i Tatę. W tym bolesnym i tragicznym momencie prosimy media o uszanowanie naszej prywatności oraz zapewnienie nam przestrzeni do żałoby po rodzicach. Publikowane przez media nieprawdziwe i nierzetelne informacje tylko pogłębiają nasz ból i utrudniają przetrwanie tego trudnego czasu. Jednocześnie podkreślamy, że opublikowane w jednej z polskich gazet komentarze naszych dziadków dotyczące rzekomej identyfikacji ciał mijają się z prawdą. Apelujemy również do mediów o zaprzestanie publikowania wizerunków naszych tragicznie zmarłych rodziców, które pochodzą z prywatnych zasobów - napisała Aleksandra Klis.

Oświadczenie podpisały obie siostry. Zaznaczono w nim również, że dalsze informacje będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem, reprezentującej je firmy prawniczej.

Zobacz także

Przypomnijmy, że dwoje Polaków zginęło w zamachu terrorystycznym, do którego doszło 22 maja w Manchesterze. Było to małżeństwo, pochodzące z Darłowa, które od kilkunastu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Przyszło odebrać swoje nastoletnie córki z koncertu Ariany Grande, po których doszło do wybuchu bomby.

Polecamy: Co z koncertami Ariany Grande w Polsce? JEST OŚWIADCZENIE!

W zamach, do którego doszło w Manchesterze 22 maja zginęły 22 osoby. W tym dwoje Polaków.

East News

Reklama

Córka ofiar apeluje o uszanowanie prywatności w tych trudnych chwilach.