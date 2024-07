One Direction surfują w Sydney

1 z 9

Zespół One Direction przywrócił modę na boysbandy, a niektórzy nawet z pełnym przekonaniem rokują, że to najbardziej popularna grupa od czasów... Beatlesów. Faktem jest, że na punkcie Brytyjczyków oszalało miliony fanek na całym świecie, a czasem graniczyło to z niebezpiecznie chorobliwym uwielbieniem. Przypomnijmy: Szok! Psychofanki One Direction masowo popełniły samobójstwo

Ostatnio chłopcy odwiedzili Sydney, a dwoje z nich postanowiło postanowiło wybrać się na deskę surfingową. Być może liczyli, że w odległej Australii będą mieli chwilę prywatności dla siebie, ale mylili się i to bardzo - jak tylko Liam Payne i Louis Tomlinson pojawili się na plaży, na miejscu przybiegły tłumy rozochoconych fanek, które najpierw bacznie obserwowały poczynania swoich idoli zmagających się z falami, a potem obległy wręcz ich w drodze powrotnej. Chociaż patrząc na miny i zachowanie chłopaków, do tego typu sytuacji są już chyba po prostu przyzwyczajeni...

Zobaczcie ciacha z One Direction w Sydney: