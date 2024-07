Omenaa Mensah, pogodynka TVN, chciała zabłysnąć na Balu Fundacji TVN wśróod innych gwiazd (Zobacz, kto jeszcze przyszedł! Starak-Woźniak, Ślotała, Olejnik, Rusin i wiele innych!). Skąd to wnioskujemy? Widzimy to, patrząc na jej kreację! ;) Gwiazda wybrała na tę okazję bardzo oryginalną srebrną suknię, która z przodu sięgała jej przed kolana i odsłaniała zgrabne nogi, a z tyłu mocno się wydłużała. Tak bardzo, że Omenaa miała nawet problem z chodzeniem przy ściance! Gwiazda dobrała do sukienki naszyjnik w postaci srebrnej obroży, srebrną torebkę-puzderko oraz wiązane sandałki na szpilce. Mamy wrażenie, że w jej stylizacji działo się za dużo: kolor, krój, dodatki, fryzura...

A wy co sądzicie o stylizacji Omeny? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Omenaa Mensah w srebrnej kreacji.

