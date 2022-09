Bal Fundacji TVN: Dorota Szelągowska coraz szczuplejsza! Wygląda jak gwiazda Hollywood [ZDJĘCIA] 

W czwartkowe wczesne popołudnie odbyła się ramówka TVN, na której pojawiły się największe gwiazdy stacji. Wszyscy postarali się, by wyglądać nie tylko elegancko, ale także stylowo i szykownie. Wśród żeńskiej części gości królowały oczywiście szpilki, długie sukienki i dopasowane kombinezony. Gwiazdy bawiły się kolorami, wzorami i większość z nich naprawdę zachwyciła na czerwonym dywanie. Swoją nietypową kreacją zaskoczyła jednak Dorota Szelągowska, która postawiła na oversizowy kształt sukienki oraz zaskakujący wzór. Poradziła sobie z tą stylizacją? Dorota Szelągowska na ramówce TVN Dorota Szelągowska to niewątpliwie jedna z największych gwiazd stacji. Architekta wnętrz odkąd tylko pojawiła się w telewizji, niemal natychmiast zdobyła serca widzów, a dziś jest niepodważalnym autorytetem w dziedzinie urządzania i projektowania wnętrz. Ulubiona prowadząca widzów pojawiła się na czerwonym dywanie i jak zwykle zachwyciła swoją urodą i uśmiechem. Tym razem uwagę również zwraca stylizacja, jaką wybrała. Zobacz także: Dorota Szelągowska już po rozwodzie. Skomentowała rozstanie z mężem Projektantka uwielbia luźne stroje. Widzowie doskonale wiedzą, że jej ulubionym ubiorem są luźne bluzy, koszule, przewiewne sukienki. Na ramówkę TVN Dorota Szelągowska postawiła na luźną sukienkę w kształcie prostokąta, wiązaną w pasie, jak kimono. Uwagę zwracają, powiększające całość, luźne rękawy, które dodają kreacji objętości. Dorota Szelągowska postanowiła na połączenie delikatnego błękitu i bieli z ostrą czerwienią w dodatkach. To dość odważne połączenie na czerwony dywan. Dorota Szelągowska nie stawia na kontrowersje w stylizacjach. Uwielbia luźny sty, który również podoba się jej fankom. Na oficjalną premierę jesiennej...