Kolejną osobą zaproszoną do projektu „For Those Who Do. Zrób to z Lenovo!” jest Olka Osadzińska, jedna z najlepszych polskich ilustratorek. To właśnie z jej osobą będzie związany kolejny konkurs dla DO’ersów.

Wszystkie szczegóły konkursu znajdują się na stronie konkursowej

Ten etap projektu rozpocznie się od konkursu, który wystartował 3. października. Zgłoszenia nadsyłać można przez kolejne 3 tygodnie. Najlepsi mają szansę wygrać zaproszenia na prowadzone przez Olkę Osadzińską warsztaty ilustratorskie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie projektu. Portfolio złożone z 5 wybranych ilustracji oraz odpowiedzieć na pytanie: „Jakie jest Twoje największe marzenie związane z ilustracją?”.

W ramach projektu artystka wzięła udział w video, w którym pokazała jak pracuje i do czego wykorzystuje technologię. To jednak nie koniec atrakcji. Jeden z uczestników warsztatów przejdzie do wielkiego finału konkursu, w którym czeka na niego szansa na niezwykłą nagrodę. Jest to ufundowana przez Lenovo kwota pieniężna na spełnienie swojego zawodowego marzenia. Nie trać czasu! Spełnij swoje marzenia i zrób to z Lenovo!