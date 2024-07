29-letnia Olivia Wilde, oczekuje swojego pierwszego dziecka. Gwiazda serialu "House" od kilku lat związana jest ze znanym, m.in. z programu SNL: Saturday Night Live, komikiem Jasonem Sudeikisem.

Olivia Wilde, nie przestaje pokazywać na czerwonych dywanach, bo aktualnie promuje swój najnowszy film "Her". Paparazzi jednak uwielbiają gwiazdy w ciąży więc aktorka obserwowana jest w każdej sytuacji. Tym razem fotoreporterzy przyłapali gwiazdę, gdy ta szła na spotkanie w casualowym stroju. Dżinsy, luźny top i skórzana kurtka to wciąż modne połączenie. Do tego okulary aviatorki i torba na długim pasku. Przyszła mama nawet na luzie wygląda OK. :)

