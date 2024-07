Kochamy zabawne napisy na bluzach i t-shirtach! Dodają nonszalancji każdej stylizacji i pozwalają na zabawę modą. Dlatego bardzo spodobał nam się ostatni zestaw Olgi Kalickiej. Aktorka miała na sobie białą koszulkę z napisem - "A co, jeśli pod łóżkiem istnieją potwory".

Olga dodała do niego modne, skórzane rurki i lakierowane czółenka w szpic. W ręku trzymała kopertówkę z frędzlami. Trzeba przyznać, że taki look fantastycznie pasuje do burzy jej rudych loków.

