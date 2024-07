1 z 8

Uczestniczki polskiej edycji Top Model marzą o wielkiej karierze w modelingu. Mimo że wiele z nich ma predyspozycje, by chodzić po światowych wybiegach i brać udział w kampaniach reklamowych, nie każdej się to udaje. Największymi sukcesami do tej pory może pochwalić się m.in. Olga Kaczyńska oraz Renata Kurczab. Przypomnijmy: Top Model: Kaczyńska i Kurczab dla wielkich marek. A co z Papierską?

Olga choć swoją karierę rozpoczęła w Polsce, to jednak za granicą, a dokładnie w Dubaju, ma najwięcej pracy. Niedawno zwyciężczyni drugiej edycji show TVN wzięła udział w ekskluzywnej sesji zdjęciowej dla "Haya Magazine". Kaczyńska pojawiła się w kilku eleganckich kreacjach, w których wyglądała niezwykle poważnie i kobieco. Gwiazda sprawdza się w każdym wydaniu - czy to sportowym, czy klasycznym. Nic dziwnego, że co chwila może pochwalić się takimi sukcesami.

Zobacz, jak prezentuje się w nowej sesji: