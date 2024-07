Dwa lata temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Olgi Bołądź. Aktorka która została wówczas mamą Bruna, musiała na jakiś czas zrezygnować z pracy i całkowicie poświęcić się macierzyństwu. Dziś Bołądź znowu występuje, a jej role w filmach i serialach wzbudzają ogromne emocje. Olga za każdym razem robi wszystko, aby wczuć się w graną postać dlatego kiedy zdecydowała się zagrać w filmie "Służby specjalne" bez wahania zgoliła włosy. Zobacz: Wulgarna Olga Bołądź w nowym filmie. To dla tej roli zgoliła włosy [WIDEO]

Dzisiaj kiedy Olga Bołądź jest uznawana za jedną z najlepszych aktorek młodego pokolenia zaczynają się pojawiać pytania, czy chciałaby znowu zrobić sobie przerwę i powiększyć swoją rodzinę. Gwiazda w rozmowie z magazynem Pani zdradziła, że w tej chwili nie planuje drugiego dziecka oraz opowiedziała o trudach macierzyństwa.

- Na razie nie planuje. Kocham dzieci, kocham być mamą, chociaż moim zdaniem za mało pisze się o tym, że macierzyństwo bywa też ciężkie, początki są trudne. Byłam kompletnie wycieńczona, bo Bruno potrafił budzić się dwadzieścia razy w ciągu nocy- przyznała Bołądź, która nie ukrywa, że zdecyduje się na kolejną ciążę pod pewnym warunkiem. Wtedy, gdy będę mieć spokój i pewność, że mnie zwyczajnie stać na to, żeby przez jakiś czas nie pracować, że będzie do czego wracać. Krążą legendy na temat zarobków aktorów, ale to nie wygląda tak różowo.