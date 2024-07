Reklama

Olga Bołądź niedawno zmieniła swój wizerunek - pozbyła się długich włosów i mocno zadbała o sylwetkę. Wszystko dla roli agentki w filmie "Służby specjalne" - jej postać to jedna z najważniejszych w całej fabule. Pierwszy raz nową sylwetkę Bołądź mogliśmy podziwiać na okładce jednego z magazynów - największe wrażenie zrobił na nas jej umięśniony brzuch. Przypomnijmy: Odmieniona Bołądź na okładce magazynu. Pokazała imponująco płaski brzuch

Film z Olgą już wkrótce trafi na ekrany kin, teraz natomiast możemy zobaczyć przedsmak tego co nas czeka. Oglądając zwiastun nie mamy wątpliwości, że będzie to naprawdę mocne kino jakiego już dawno nie było w naszym kraju. Postać Bołądź jest niezwykle wyrazista i bardzo wulgarna. Możecie to ocenić oglądając powyższe wideo. Jest wiarygodna w tej roli?

