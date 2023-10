Olga Bołądź jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek, której zawodowe i prywatne poczynania są uważnie śledzone przez media i fanów. Jednak gwiazda "Botoksu" przyzwyczaiła wszystkich, że sama niezbyt chętnie ujawnia szczegóły, związane ze swoim życiem osobistym. Podobnie było w przypadku jej obecnego związku: dopiero kiedy pojawiły się pogłoski o tym, że ma nową miłość, zdecydowała się ten fakt potwierdzić opinii publicznej. Zaprezentowała wtedy wspólne zdjęcie z ukochanym, do którego dodała wymowny komentarz:

- Razem lepiej jest żyć w ciekawych czasach - napisała.

W ten sposób dobitnie potwierdziła, że znów jest zakochana. Szybko okazało się, że jej nowym partnerem jest warszawski biznesmen - Jakub Chruścikowski. Od tamtej chwili minęło już ponad 2,5 roku, ale na Instagramie Olgi Bołądź próżno szukać zdjęć z ukochanym. Gwiazda co pewien czas ujawnia fanom, co robi w wolnym czasie, ale zdecydowanie chroni swój związek oraz życie rodzinne, a partnera pokazuje sporadycznie. Teraz, kiedy pochwaliła się, że ona i jej ukochany spodziewają się dziecka, pytania o to, kim jest Jakub Chruścikowski, powróciły. Co o nim wiadomo?

Kim jest partner Olgi Bołądź, Jakub Chruścikowski?

Jakub Chruścikowski to dobrze znany warszawski biznesmen. Jest właścicielem kilku klubów oraz restauracji. Partner Olgi Bołądź jest od niej młodszy o siedem lat. W lutym tego roku świętował swoje 31. urodziny, a w tym czasie para udała się na wypoczynek do Włoch. Aktorka z tej okazji zamieściła w sieci urocze życzenia:

- Lov You Kubuś, dla ciebie wszystkiego, co najlepsze. Zawsze - napisała.

Mimo iż Olga Bołądź bardzo rzadko pokazuje swojego partnera w sieci, a sama też niezbyt chętnie udaje się na eventy i show-biznesowe imprezy, okazji do tego, by zobaczyć aktorkę i jej partnera razem, wcale nie jest wiele. Jednak ściankowy debiut gwiazdy "Botoksu" i Jakuba Chruścikowskiego jest już za nimi. Razem pojawili się na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie aktorka wybrała się przy okazji premiery filmu "Najmro, kocha, kradnie, szanuje". Co istotne, na to pierwsze wspólne wyjście kazali czekać fanom ponad rok od chwili ogłoszenia związku. Razem prezentowali się fantastycznie i tego wieczoru bardzo chętnie pozowali do zdjęć.

Jak widać unikanie zainteresowania mediów świetnie służy aktorce i jej partnerowi. Ich związek kwitnie, a oni wcale nie muszą się tym dzielić z innymi. Teraz jednak, kiedy okazało się, że Olga Bołądź jest w ciąży, pewnych tematów z pewnością trudno będzie uniknąć. Jednak wiedząc, jak bardzo prywatność jest ważna dla gwiazdy filmów Patryka Vegi, trudno zakładać, że często będzie dzieliła się z fanami wieściami na temat ciąży. Mimo wszystko - czekamy, a Oldze Bołądź i Jakubowi Chruścikowskiemu gratulujemy pięknych wiadomości.

