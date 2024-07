1 z 8

Czułe pocałunki i uściski, czyli Olga Bołądź i Sebastian Fabijański na randce! Zobacz ZDJĘCIA

Olga Bołądź i Sebastian Fabijański zostali przyłapani przez paparazzi na randce! Para wybrała się razem na zakupy do warszawskiego, luksusowego domu handlowego Vitkac i sklepu Diesel, a gdy już zadowoliła się modowymi łupami, to postanowiła oddać się czułościom w centrum miasta! Czułym uściskom i pocałunkom nie było końca. Patrząc na zdjęcia Olgi Bołądź i Sebastiana Fabijańskiego, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że świetnie się dogadują i doskonale czują się w swoim towarzystwie. Nie dziwi nas zatem fakt, że ostatnio podjęli razem bardzo ważną decyzję.

Olga Bołądź i Sebastian Fabijański mieszkają ze sobą

Aktorzy są razem zaledwie od miesiąca, ale już teraz zamieszkali ze sobą! Sebastian Fabijański wprowadził się do mieszkania ukochanej i jej synka. Najwyraźniej to była bardzo dobra decyzja, o czym świadczą ich wspólne zdjęcia. Olga i Sebastian zbliżyli się do siebie i chętnie spędzają razem każdą wolną chwilę!

