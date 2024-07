1 z 11

Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej upodabnia się do Kylie Jenner! 19-letnia Ola uwielbia modę i na swoim Instagramie chętnie pokazuje swoje stylizacje. Niektóre do złudzenia przypominają styl Kylie Jenner! Nie da się ukryć, że Ola Kowalska jest piękną kobietą i lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Niedawno zmieniła kolor włosów i z brunetki stała się blondynką. Córka Kasi Kowalskiej pracuje jako stylistka stąd tak przemyślane i odważne stylizacje. Pierwszą jej klientką była właśnie mama! To Ola stylizowała Kasię Kowalską na koncerty czy wyjścia na czerwony dywan.

My jesteśmy pod wrażeniem jej stylu, ale czy nie przypomina Wam on stylu Kylie Jenner?

