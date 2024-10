Liam Payne zmarł tragicznie w wieku 31 lat. Payne przebywał w Argentynie, aby uczestniczyć w koncercie swojego dawnego kolegi z zespołu, Nialla Horana. Niestety, jego pobyt zakończył się dramatycznie – Payne wypadł z balkonu hotelowego, co zakończyło się jego śmiercią. Ojciec Liama Payne'a właśnie przyleciał do Argentyny po ciało syna. Przed hotelem, gdzie zginął jego syn, oddał mu hołd.

Ojciec Liama Payne'a przyleciał po ciało syna do Argentyny

Ta tragedia wstrząsnęła całym środowiskiem muzycznym i fanami "One Direction" na całym świecie. Liam Payne zginął tragicznie w Casa Sur Hotel w Buenos Aires. Według wstępnych raportów, Payne wypadł z balkonu na trzecim piętrze. Sekcja zwłok wykazała, że zgon nastąpił w wyniku licznych obrażeń oraz wewnętrznych krwotoków spowodowanych upadkiem. Choć okoliczności śmierci wciąż są badane, policja przekazała, że pokój hotelowy artysty był w „kompletnym nieładzie”, a Payne mógł być pod wpływem narkotyków i alkoholu​.

Krótko po śmierci syna, ojciec Liama, Geoff Payne, przyleciał do Buenos Aires, by zająć się organizacją repatriacji ciała syna do Wielkiej Brytanii. Ojciec artysty był widziany przed hotelem, w którym doszło do tragedii, jak oddaje hołd synowi. Według świadków, Geoff Payne wzruszył się na widok kwiatów i zdjęć pozostawionych przez fanów, dziękując im za obecność. Jak informują media, Geoff nie mógł wejść do pokoju hotelowego, ponieważ miejsce wypadku wciąż jest objęte śledztwem.

Rodzina Liama Payne'a wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyraziła ogromny żal po stracie syna.

Liam na zawsze będzie żył w naszych sercach, zapamiętamy go jako dobrego, zabawnego i odważnego człowieka. – napisali bliscy artysty, prosząc o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie

Z kolei Cheryl Cole, była partnerka Payne’a i matka ich 7-letniego syna, zapowiedziała, że będzie chronić dziecko przed trudnymi informacjami o śmierci ojca.

Raporty wskazują, że tuż przed tragedią pracownicy hotelu dwukrotnie wzywali pomoc, zgłaszając, że jeden z gości może być pod wpływem środków odurzających. Śledczy badają okoliczności wypadku, próbując ustalić, czy narkotyki lub alkohol mogły przyczynić się do upadku Liama Payne’a.

