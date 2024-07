Już na początku marca 2012 roku będzie można zobaczyć w Polsce musical "Forever King Of Pop", który jak łatwo się domyślić poświęcony jest pamięci legendy popu Michaelowi Jacksonowi. Na premierę pełnego efektów specjalnych widowiska przyleci do Warszawy kontrowersyjny ojciec Michaela, Joseph Jackson.



- Rodzina Jacksonów bardzo mocno kibicuje projektowi. Dlatego do Polski na konferencję prasową poprzedzającą premierę musicalu ma zjawić się sam ojciec gwiazdora, Joseph Jackson. Przy okazji uczci pamięć zmarłego syna - informują nas organizatorzy muzycznego widowiska.



Podobno w produkcję zainwestowano duże pieniądze. Ciekawe jaką ich część dostał sam Joseph Jackson. Podejrzewamy, że za to "wspieranie projektu" zasilił się niezłym zastrzykiem gotówki...



chimera

Reklama