Nie milkną echa po przegranym meczu Polski z Holandią i wśród tematów, które pojawiły się na tapecie w mediach społecznościowych, jest nie tylko mecz, ale również obrzydliwe zachowanie trenera Holandii- Ronalda Koemena. Ostrzegamy, że poniższe nagranie nie jest przeznaczone dla wrażliwych osób!

Obrzydliwe zachowanie trenera Holendrów podczas meczu

Za nami pierwszy mecz Polaków na Euro 2024, i, mimo że reprezentacja Polski dała z siebie wszystko i walczyli do końca, to niestety nie udało się i przegrali z Holandią 1:2. Emocje po meczu zdają się nie opadać, a nagranie z trenerem naszych niedzielnych rywali stało się hitem sieci. W mediach społecznościowych bardziej niż o wyniku mówi się o zachowaniu holenderskiego selekcjonera Ronalda Koemena. Zachowanie, jakiego dopuścił się podczas meczu, zostało uwiecznione przez kamery telewizyjne i trzeba przyznać, że nie należało do eleganckich...

Iwanczuk/Sport/REPORTER

Holenderski selekcjoner podczas meczu Polski z Holandią, w pewnym momencie zaczął żywiołowo dłubać w nosie i zajadać się tym, co udało mu się wyciągnąć. 61-latek szybko stał się gwiazdą w mediach społecznościowych. Poniższe nagranie nie jest przeznaczone dla wrażliwych osób.

Pod nagraniem pojawiły się nieco ironiczne komentarze od internautów, którzy zgodnie stwierdzili, że polski trener Michał Probierz miał szczęście, że Ronald Koemen nie podał mu ręki na przywitanie:

Gdybym był Probierzem, cieszyłbym się, że Koeman nie uścisnął mu dłoni

Obrzydlistwo - pisali internauci pod nagraniem.

Wielu kibiców od razu skojarzyło zachowanie selekcjonera Holandii z podobnymi obrazkami, z których "zasłynął" były selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew. Mężczyzna podczas jednego z ważniejszych meczów grzebał w majtkach, a później przykładał palce do twarzy i intensywnie wąchał.

Przebił Joachima Löwa - ocenił zachowanie Koemana jeden z internautów.

Jak oceniacie zachowanie selekcjonera Holandii, uważacie, że jego zachowanie było odpowiednie?

