"Kevin sam w domu": Kim jest "brzydka dziewczyna" Buzza, brata Kevina? Oto sekret słynnej sceny

Pamiętacie słynną scenę z "Kevin sam w domu" podczas, której Kevin przeszukuje pokój Buzza pod jego nieobecność? Wówczas znajduje zdjęcie niezbyt urodziwej dziewczyny brata, o czym świadczy jego reakcja:

Personalia osoby, której zdjęcie zostało pokazane w kultowym filmie nie zostało wymienione w obsadzie. Wiadomo jednak, kto to jest! Koniecznie musicie poznać historię tego zdjęcia!

Zobacz także: Jak po 30. latach od premiery filmu "Kevin sam w domu" wygląda odtwórca roli Buzza? W życiu go nie poznacie!

Devin Retray wcielił się drugoplanową postać w świątecznym hicie "Kevin sam w domu", jednak kilka scen z jego udziałem wystarczyło, żeby stał się prawdziwą gwiazdą bożonarodzeniowego hitu. Złośliwy starszy brat Kevina okazał się najbardziej charakterystyczną postacią spośród całego licznego rodzeństwa McCallisterów. Kiedy tytułowy 10-latek orientuje się, że jego świąteczne życzenie o tym, aby jego rodzina zniknęła się spełniło, postanawia... przeszukać pokój Buzza w poszukiwaniu jego oszczędności! Tam natyka się na pudełko z najcenniejszymi skarbami brata. Oprócz gotówki znajduje tam również... zdjęcie dziewczyny Buzza! Reakcja Kevina wskazuje na to, że dziewczyna jest niezbyt urodziwa a oczom widzów ukazuje się przerysowane zdjęcie.

Początkowo widzowie zastanawiali się, która dziewczyna zgodziła się na pokazanie w filmie tak krzywdzącego wizerunku oraz dlaczego nie została wymieniona w obsadzie. Okazuje się, że w tej scenie ukryta jest mała tajemnica. Otóż na zdjęciu nie pozuje żadna nastolatka - jest to syn dyrektora artystycznego, Dana Webstera, w peruce. Twórcy filmu stwierdzili, że nie chcieliby wykorzystywać do tej sceny wizerunku żadnej nastolatki, dlatego zdecydowali się na taki, w zamyśle komediowy, zabieg:

Zdecydowali, że to byłoby nieuprzejme, ukazać jakąkolwiek dziewczynę w tak prześmiewczej odsłonie. Dyrektor artystyczny miał syna, który był chętny do udziału w tej roli, gdyby wiedział, że stanie się to najbardziej dochodową komedią rodzinną wszech czasów może by się zastanowił - zdradził filmowy Buzz w jednym z wywiadów dla Yahoo