Kampania przed wyborami prezydenckimi w USA trwa. Teraz do sieci trafiło oświadczenie Joe Bidena, który zrezygnował z walki z Donaldem Trump'em o stanowisko głowy państwa.

W niedzielę, 21 lipca, kandydat na prezydenta USA wydał oświadczenie. Już wcześniej spekulowano o tym, że Joe Biden zrezygnuje ze startowania w wyborach. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych zdradził powody swojej decyzji.

Służyć wam jako prezydent to był największy zaszczyt mojego życia. I choć miałem zamiar ubiegać się o reelekcję, wierzę, że jest w najlepszym interesie mojej partii i mojego kraju, bym ustąpił i skupił się w pełni na wypełnieniu moich obowiązków jako prezydenta przez pozostałą część mojej kadencji

W oświadczeniu Joe Biden przekazał też, że w najbliższych dniach wygłosi specjalne przemówienie, w którym przekaże Amerykanom szczegóły rezygnacji. Podziękował również Kamali Harris - obecnej wiceprezydent USA.

Na razie pozwólcie, że wyrażę najgłębszą wdzięczność wszystkim tym, którzy tak ciężko pracowali, by doprowadzić do mojej reelekcji. Chcę podziękować wiceprezydent Kamali Harris za to, że była wspaniałym partnerem w całej tej pracy

- dodał Biden.