FashionPhilosophy Fashion Week Poland to prawdziwa gratka dla miłośników mody. Ta cykliczna impreza organizowana na wzór światowych Tygodni Mody, takich jak w Nowym Jorku czy Paryżu, umacnia naszą pozycję w dziedzinie designe’u i wspiera młodych projektantów. Co sezon zjeżdżają tu osoby z branży, aby relacjonować wydarzenia z tych pięciu - przepełnionych pokazami i innymi atrakcjami - dni.

Reklama

W ramach łódzkiego fashion weeku w dniach 24-28 października 2012 roku zorganizowana zostanie ciekawa inicjatywa OFF out of Schedule. Jej zadaniem jest przedstawienie nie tylko projektantów awangardowych i nieznanych szerszej publice, ale także promocja młodych, dobrze zapowiadających się talentów.

Każda kolekcja oceniana jest również pod względem potencjalnego zainteresowania rynków zachodnich. OFF to platforma przenikania różnych dziedzin sztuki, takich jak fotografia, muzyka, sztuki wizualne czy taniec. To wizytówka polskiej awangardy mody. Zgłoszenia projektantów chętnych do udziału w tym projekcie przyjmowane będą do 20 sierpnia 2012 roku.

Mamy nadzieję, że raz jeszcze będziemy mieli okazję podziwiać kolekcje Maldorora, Konrada Parola, Pauliny Plizgi. A wy kogo chcielibyście zobaczyć na OFF'owych pokazach w Łodzi?



Zobacz także

Reklama

fot.: Maciej Skorupa

modelka: Ola Chaberek

projekt plakatu: Ewelina Rosińska