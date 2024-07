Od kilku tygodni Edyta Herbuś chwali się swoim życiem w Nowym Jorku. To tam jej partner, słynny na całym świecie reżyser, Mariusz Treliński miał wystawić premierowo operę w najsłynniejszej operze na świecie w Nowym Jorku - "Metropolitan Opera". Przypomnijmy: Herbuś wiązała duże nadzieje z karierą za granicą. Pierwsze recenzje są bezlitosne

Reklama

Specjalnie na to wydarzenie do Nowego Jorku pojechała Kinga Rusin. Dziennikarka jest zachwycona faktem, że Mariusz jest pierwszym reżyserem, który wystawi swoją operę w tym prestiżowym miejscu. Niestety, z powodu fatalnej pogody wczorajsze premiera została odwołana. Dyrektor powiedział jej, że to drugi taki przypadek w historii "Metropolitan Opery":

Z powodu burzy śnieżnej odwołano w Nowym Jorku dzisiejszą premierę Jolanty/Zamku Sinobrodego w reżyserii Mariusza Trelińskiego:(. Dyrektor Metropolitan Opera, Peter Gelb powiedział mi, że to drugi taki przypadek w stu kilkudziesięcioletniej historii nowojorskiej opery. Premierę przełożono na czwartek. Mariusz jest pierwszym polskim reżyserem w MET (jedna z najbardziej prestiżowych scen operowych świata), a reżyserowana przez niego opera to pierwsza na tej scenie kooprodukcja polsko-amerykańska. Wiele osób czekało na ten dzień. Teraz nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za poprawę pogody... - pisze zmartwiona

Na szczęście Edyta Herbuś na swoim Instagramie uspokoiła wszystkich, pisząc, że premiera odbędzie się dziś. Oby nic nie popsuło tego wydarzenia.

Zobacz: Bal Dziennikarzy już za kilkanaście dni. Poprowadzą go trzy gwiazdy konkurencyjnych stacji

Zobacz także

Reklama

Wakacje Kingi Rusin: