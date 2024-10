Emilian Kamiński był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów. Fani doceniali nie tylko jego ogromny talent i dorobek artystyczny, ale także to, jak wspaniałym był człowiekiem. Niestety, 26 grudnia 2022 roku dotarła do nas informacja o jego śmierci. Aktor został pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Tak dziś wygląda jego grób.

Reklama

Tak dziś wygląda grób Emiliana Kamińskiego

Emilian Kamiński urodził się 10 lipca 1952 roku w Warszawie. Był nie tylko uwielbianym przez widzów aktorem, ale również reżyserem teatralnym, filmowym, musicalowym, wokalistą oraz założycielem Fundacji Atut i Teatru Kamienica. Jego kariera aktorska nabrała tempa po ukończeniu przez niego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1975 rok). Wówczas Emilian Kamiński zadebiutował w pierwszym spektaklu Teatru na Woli. Z kolei debiut na dużym ekranie zaliczył w 1977 roku w filmie Jana Łomnickiego "Akcja pod Arsenałem".

Ogromną popularność przyniosła mu jednak rola Jerzego w produkcji "Szaleństwa panny Ewy". Widzowie pokochali go również za rolę Wojciecha Marszałka, ojca Madzi w serialu "M jak miłość". Emilian Kamiński wystąpił również w wielu innych hitowych polskich produkcjach, między innymi "U Pana Boga w ogródku", "Klan", "Egzamin z życia" czy "Kariera Nikosia Dyzmy".

Prywatnie był starszym bratem aktorki Doroty Kamińskiej. Dwukrotnie był żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Izabellą Jarską miał córkę Natalię. Z kolei z drugą żoną, Justyną Sieńczyłło doczekał się dwóch synów - Kajetana i Cypriana.

Wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego dotarła do mediów 26 grudnia 2022 roku. Uwielbiany przez widzów artysta odszedł w otoczeniu najbliższej rodziny w swoim domu w Józefowie. Aktor zmarł po walce z ciężką chorobą. Miał 70 lat. Pogrzeb Emiliana Kamińskiego odbył się 4 stycznia 2023 roku. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Grób Emiliana Kamińskiego jest wyjątkowy. Jego piękne wykonanie i symbolika sprawiają, że łzy same cisną się do oczu. To, co zwraca szczególną uwagę to ozdoba tablicy nagrobnej, która przypomina teatralną kurtynę. Oprócz tego na nagrobku można dostrzec także imitację widowni teatralnej wykonaną z kamienia. Jak bowiem wiadomo, Emilian Kamiński kochał teatr i był z nim związany przez większość swojego życia.

Tuż przed 1 listopada odwiedziliśmy grób Emiliana Kamińskiego. Widać, że najbliżsi i fani o nim nie zapominają - na miejscu zastaliśmy mnóstwo zniczy i świeżych kwiatów. Poruszający widok.

Reklama

Zobacz także: Wdowa po Emilianie Kamińskim w smutnym wyznaniu: "Jakby mnie połowy nie było"