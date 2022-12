Żona i siostra Emiliana Kamińskiego we wzruszającym oświadczeniu: "Emilian tego by od nas oczekiwał"

Bohdan Smoleń jest w ciężkim stanie. Znany aktor przeszedł trzy udary, nie mówi i musi przejść intensywną rehabilitację. Dyrektor Teatru Kamienica w rozmowie z portalem dziennik.pl przyznał, że Bohdana Smolenia nie stać na zabiegi, które pomogą mu wrócić do sprawności. Emilian Kamiński postanowił więc zorganizować charytatywny koncert, podczas którego zbierane będą pieniądze na leczenie Smolenia. Wpadłem na pomysł takiego koncertu, bo tu trzeba działać szybko. On musi dostać jak najszybciej rehabilitację, a jego sytuacja materialna zrobiła się bardzo ciężka. Wydaje mi się, że to go też podniesie na duchu, że ma tylu przyjaciół - zdradził Emilian Kamiński. Pomysłodawca koncertu przyznał, że Bohdan Smoleń będzie mógł oglądać koncert za pośrednictwem internetu. A kto wystąpi na scenie? Przed publicznością wystąpią takie gwiazdy jak: Halina Frąckowiak, Jerzy Kryszak, Katarzyna Pakosińska, Kuba Sienkiewicz, Stanisław Tym i wiele innych. Koncert odbędzie się już dziś, 29 lutego. Na stronie Teatru Kamienica pojawiła się także informacja z numerem konta dla wszystkich, którzy będą chcieli wspomóc Bohdana Smolenia. Miejmy nadzieję, że zebrana suma pozwoli Bogdanowi Smoleniowi wrócić do zdrowia. Trzymamy kciuki! Zobacz także: "Chemia mnie zabija, a ja chcę żyć". Kora przyznaje, że nie stać jej na drogą terapię Bohdan Smoleń w ciężkim stanie. Gwiazdy organizują charytatywny koncert dla aktora.