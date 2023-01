Poruszające słowa ministra Piotra Glińskiego na pogrzebie Emiliana Kamińskiego. "Był wzorem"

Pogrzeb Bogusława Kaczyńskiego odbędzie się w czwartek, 28 stycznia. Kaczyński spocznie na warszawskich Powązkach - taką decyzję podjął minister kultury, Piotr Gliński. Wielbiciele Kaczyńskiego nie kryją zadowolenia. W rozmowie z "Super Expressem" wicepremier Gliński potwierdził, że to właśnie ministerstwo jest organizatorem pogrzebu Bogusława Kaczyńskiego: Wydaliśmy zgodę na pogrzeb państwowy, czyli jesteśmy jego współorganizatorami. Skontaktował się z nami pełnomocnik zmarłego i wystąpił z prośbą, by był to właśnie pogrzeb państwowy. Pogrzeb odbędzie się jutro na Starych Powązkach w kościele pw. św. Karola Boromeusza o godz. 14.30. W uroczystościach pogrzebowych będzie uczestniczył minister kultury oraz przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy. Co z majątkiem po Bogusławie Kaczyńskim? Według SE.pl., Bogusław Kaczyński pozostawił po sobie apartament na warszawskim Wilanowie. Wartość nieruchomości to około 1 mln złotych. Ponadto Kaczyński był właścicielem willi w Konstancinie, którą wycenia się na około 4 mln złotych. Posiadał także samochód marki BMW, a także kolekcję wartościowych obrazów, bogaty księgozbiór oraz wiele innych cennych przedmiotów. Jak podaje "Super Express", cały majątek po Bogusławie Kaczyńskim ma zostać przekazany fundacji jego imienia "Orfeo". Celem fundacji jest wspieranie polskiej kultury. Bogusław Kaczyński zmarł w wieku 73 lat. Zobacz też: Nie żyje Bogusław Kaczyński. "Przez lata myślałem, że jestem niezniszczalny" Bogusław Kaczyński spocznie na Powązkach. Jego majątek zostanie przekazany fundacji "Orfeo".