Katarzyna Skrzynecka żegna Emiliana Kamińskiego osobistym wspomnieniem: "Przytuliliśmy się mocno"

Żona Emiliana Kamińskiego, Justyna Sieńczyłło oraz jego siostra, Dorota Kamińska, kilka dni po śmierci aktora wydały oficjalne oświadczenie. Najbliższe kobiety w jego otoczeniu nawiązały do dalszego funkcjonowania najważniejszego miejsca dla zmarłego - Teatru Kamienica. Wszystko stało się jasne. Oświadczenie Justyny Sieńczyłło i Doroty Kamińskiej Emilian Kamiński zmarł w minione święta Bożego Narodzenia. Niespodziewana informacja, jaka obiegła media 26 grudnia, wstrząsnęła polskim show-biznesem. Wybitny aktor i reżyser przegrał walkę z przewlekłą, poważną chorobą płuc, z którą walczył od wielu lat. Informacja ta pojawiła się na oficjalnej stronie Teatru Kamienica, którego był założycielem. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Emiliana Kamińskiego . Informacje o ostatnim pożegnaniu przekazała żona zmarłego, Justyna Sieńczyło. Teraz z kolei, wspólnie z jego siostrą, Dorotą Kamińską, na stronie Teatru Kamienica opublikowała kolejne oświadczenie. Justyna Sieńczyłło, która była miłością życia Emiliana Kamińskiego , doskonale znała swojego męża, podobnie jak jego siostra. Właśnie dlatego panie uznały, że właściciel Teatru Kamienica życzyłby sobie, aby spektakle nadal się odbywały. Poinformowały, że występy nie ulegną zmianie: - W odpowiedzi na zapytania mediów informujemy, iż kierując się szacunkiem do widzów Teatru Kamienica, wystąpimy w spektaklach zaplanowanych na 29, 30 i 31 grudnia. Emilian zawsze wymagał od nas zawodowstwa i uczył, że w jego teatrze to widz jest najważniejszy - czytamy.