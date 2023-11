Święta Bożego Narodzenia w 2022 roku należały do najsmutniejszych dni dla bliskich i rodziny Emiliana Kamińskiego - aktora, założyciela warszawskiego Teatru Kamienica. To właśnie 26 grudnia gwiazdor odszedł w wieku 70 lat, po długiej walce z chorobą. Ponieważ Emilian Kamiński przez kilkadziesiąt lat był związany ze sceną teatralną, a także z filmem i serialem, jego nagrobek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach swoją stylistyką nawiązuje do artystycznej działalności aktora. To naprawdę poruszający widok i niezwykły pomysł.

Nietypowy grób Emiliana Kamińskiego na warszawskich Powązkach

Fani, którzy śledzili karierę Emiliana Kamińskiego z pewnością zapamiętają zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia, gdy aktor zmarł po zmaganiach z ciężką chorobą. 4 stycznia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb aktora, na którym nie brakowało znanych osobistości, a przede wszystkim kolegów i koleżanek z branży - na cmentarzu na Powązkach pojawili się między innymi Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Katarzyna Kwiatkowska czy Olaf Lubaszenko.

Nie tylko miejsce pochówku Emiliana Kamińskiego nie jest przypadkowe - aktor urodził się w Warszawie i przez całe życie był związany z tym miastem. Również sam nagrobek aktora i jego symbolika sprawiają, że łzy same cisną się do oczu. Elementem, który przykuwa wzrok jest ozdoba tablicy nagrobnej, która przypomina teatralną kurtynę - zmarły Emilian Kamiński był wszak związany z teatrem przez ogromną część życia. Działał również w warszawskim Teatrze Kamienica, który założył w 2009 roku. Teraz miłość do teatru została z aktorem na zawsze.

Oprócz niezwykle symbolicznej tablicy ze zdjęciem Emiliana Kamińskiego i elementami przypominającymi kurtynę, na grobie aktora można dostrzec także "widownię" teatralną wykonaną z kamienia. Całość nabiera szczególnego znaczenia w kontekście kariery i pasji aktora. Oprócz tego nagrobek Emiliana Kamińskiego jest przyozdobiony licznymi zniczami i kwiatami - gołym okiem widać, że bliscy i fani pamiętają o niedawno zmarłym aktorze.

Niedawno żona Emiliana Kamińskiego, Justyna Sieńczyłło, udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała, jak radzi sobie po śmierci ukochanego męża i jak przeżywa żałobę. Jej słowa naprawdę poruszają.

Najbardziej brakuje mi męża. Jego rad, poczucia humoru, dystansu. Tak, jakby mnie połowy nie było. (...) Ale taki dzień jak dzisiaj, kiedy widzę pełny teatr, ludzi, którzy mówią, trzymaj się, jesteśmy z tobą… Wtedy wzruszenie zatyka mi gardło - powiedziała Justyna Sieńczyłło dla ''Jastrząb Post''.

