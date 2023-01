Trwa pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Dyrektor "Teatru Kamienica" zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Jego grób znajdzie się w Alei Zasłużonych. Podczas ostatniej drogi towarzyszą mu najbliższa rodzina oraz przyjaciele. Na uroczystości żałobnej pojawiło się wiele osobistości ze świata show biznesu.

Emilian Kamiński nie żyje - ta wiadomość druzgotała polskie środowisko mediów. Ceniony aktor zmarł w wieku 70 lat, po długiej i ciężkiej chorobie. Emilian Kamiński zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. O 13:00 rozpoczęła się msza święta żałobna w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Warszawie.

Emilian Kamiński został pochowany z honorami. W jego ostatniej drodze towarzyszyła mu pogrążona w żałobie żona Justyna Sieńczyłło, siostra Dorota Kamińska najbliższa rodzina oraz przyjaciele ze świata show-biznesu.

Na pogrzebie Emiliana Kamińskiego pojawili się m. in. Dorota Stalińska i Jarosław Boberek a także przyjaciele z serialu "Ranczo" Sylwester Maciejewski (serialowy Solejuk) i Grzegorz Wons (serialowy Więcławski).

Jest też Olaf Lubaszenko, Jacek Rozenek, Małgorzata Kożuchowska, Monika Richardson, Hanna Śleszyńska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Meyer czy Katarzyna Kwiatkowska. Pojawili się także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Jak informuje "Super Express" wokół trumny Emiliana Kamińskiego stoją żołnierze. Nie brakuje wieńca od Rafała Trzaskowieskiego oraz Mateusza Morawieckiego. Tabloid cytuje również poruszające słowa księdza:

Emilian mawiał, że nie ma nic ważniejszego w jego życiu niż rodzina i teatr. Gotów był dla nich zrobić wszystko, by nie stała się im żadna krzywda. Powiedzieć, że był wybitnym aktorem, to jak nic nie powiedzieć (...) Emilian był patriotą, ale to znowu, jak nie powiedzieć nic. Dla niego Polska i wszystko, co się z nią wiązało, było istotą jego życia. Mawiał, że nigdy z ojczyzny nie wyjechał. Ojczyzna dla niego tak ważna jak rodzina i teatr. Wielokrotnie udowodnił, jak kocha swój kraj.