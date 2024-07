Reni Jusis po urodzeniu córeczki wraca na salony i to od razu z nową fryzurą. Na sobotnim koncercie "Godzina dla Ziemi", zaprezentowała się w całkiem nowym wydaniu.

Do niedawna mogliśmy ją oglądać w lekko podkręconych włosach do ramion, teraz piosenkarka we fryzurze na pazia wygląda modnie i dużo młodziej. Jak widać zmiany zachodzą po ważnych lub przełomowych chwilach w życiu. Narodziny jej i Tomka Makowieckiego córki najwyraźniej były takim momentem. A jak wy oceniacie jej nowy image?

jm