Bez wątpienia Taylor Swift wiedzie prym wśród artystek na całym świecie, o czym świadczy 6 statuetek na gali Billboard Music Awards. Niedawno artystka zapowiedziała nowy klip ciekawymi zdjęciami, imitującymi plakaty filmowe. Zobacz: Nowy teledysk Taylor Swift będzie inny niż wszystkie. Pojawi się w nim grono gwiazd

Do sieci właśnie trafił zapowiadany teledysk do piosenki "Bad Blood" z gościnnym udziałem Kendricka Lamara. Ponadto pojawia się też kilka innych gwiazd takich jak Lena Dungam, Zeydana czy Ellie Goulding. Jak zawsze Swift pokazała najwyższy poziom i zaprezentowała fantastyczny teledysk, nieco inny niż wszystkie do tej pory. Jest w nim zdecydowanie więcej akcji i z pewnością nie jest minimalistyczny. Ponadto sam utwór wpada w ucho i ma szansę stać się kolejnym hitem.

Widzieliście już?

