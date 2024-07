Reklama

Ricky Martin należał do najpopularniejszych gwiazd muzyki pop na przełomie XX i XXI wieku. To właśnie on wylansował przebój "Livin' La Vida Loca" do dziś grany przez stacje radiowe. Ostatnio jednak głośniej o nim było głównie za sprawą życia prywatnego - muzyk rozstał się ze swoim długoletnim partnerem, a wcześniej zszokował wszystkich informacją, że jest gejem. Przypomnijmy: Koniec wielkiej miłości. Ricky Martin rozstał się z przystojnym chłopakiem

Wygląda na to, że Ricky powoli otrząsnął się po rozstaniu i nagrał bardzo letni przebój, idealny na zbliżający się sezon. W klipie pełno jest gorących scen, roznegliżowanych tancerzy - również sam Martin chętnie eksponował swoje umięśnione ciało. Utwór "Vida" jest kolejną propozycją, która znajdzie się na oficjalnej składance przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2014.

Czy "Vida" jest przebije nieśmiertelny hymn Mundialu 1998 "La Copa de La Vida"?

