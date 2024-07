Jennifer Lopez szykuje się właśnie do wydania swojego ósmego już albumu. Póki co promowały go single "Same Girl", "Girls" oraz "I Luh Ya Papi", które cieszyły się ogromną popularnością na całym świecie. Teledysk do ostatniego z nich zrobił sporo szumu, ponieważ wokalistka pojawiła się w nim z tłumem przystojnych, półnagich mężczyzn. Przypomnijmy: Jennifer Lopez promuje album wśród półnagich modeli

Teraz do swojego konta Lopez może dopisać kolejny sukces. Właśnie ukazała się oficjalna wersja hymnu promującego zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii "We Are One (Ole Ola)", który nagrała razem z Pitbullem i wokalistką Claudią Leitte. Informację o tym, że to właśnie Jennifer wraz z raperem i brazylijską gwiazdą będą wykonywać utwór ogłoszono w styczniu na słynnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Utwór, podobnie jak inne nagrane na potrzeby Mistrzostw znajdzie się na specjalnie przygotowanej składance.

Mundial w 2010 roku promowała Shakira z "Waka Waka" - Jennifer ma szansę pobić jej sukces? Ceremonia rozpoczęcia mundialu odbędzie się 12 czerwca w Sao Paulo.

