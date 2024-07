Choć fani przestawali już wierzyć, że Edyta Górniak nagra jeszcze kiedykolwiek płytę, to wszystko wskazuje na to, że już wkrótce usłyszymy oczekiwany przez ostatnie 4 - lata krążek.

Reklama

Na stronie internetowej Edyty pojawił się właśnie nowy teledysk do piosenki "On the run", będący drugim singlem piosenkarki z zapowiadanej płyty.

Poprzedni teledysk był z kategorii tych romantycznych - Górniak przewracała się po piasku z przystojnym choreografem na jednej z maderańskich plaży. Nowy zaś jest już bardziej złożony i mroczny. Który podoba Wam się bardziej?

Reklama

Teledysk możecie znaleźć tutaj