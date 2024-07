Reklama

Conchita Wurst z pewnością była największym zaskoczeniem i fenomenem na zeszłorocznej Eurowizji. W Polsce jak się okazuje zainspirowała niektórych ludzi. W programie "Must Be The Music" na scenie pojawi się uczestnik wystylizowany na Wurst. Zobacz: Polska Conchita Wurst w Must Be The Music. Jest nieco biedniejsza, ale też robi wrażenie

Tymczasem jedyna w swoim rodzaju Conchita nie próżnuje. Na swoim profilu na Facebooku podzieliła się z fanami nowym teledyskiem "You are unstoppable". Klip jest utrzymany w czarno-białej konwencji. W teledysku możemy zobaczyć tancerkę w bardzo zmysłowym tańcu, ale też odważną Conchitę, która postanowiła pokazać się bez ubrania. Możemy też zauważyć, że bardzo emocjonalnie podeszła do utworu, co widać po jej zachowaniu na obrazie.

Podoba Wam się?

