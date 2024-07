Lookbook, czy nawet klasyczna reklama w magazynie to już przeżytek w świecie mody. Każda szanująca się modowa marka kręci specjalne, krótkie filmiki, które powinny bić rekordy popularności na YouTube.

W tym roku wszyscy oszaleli na punkcie filmu Lanvin. Jego ciekawa, zabawna forma sprawiła, że informacje na temat marki dotarły nie tylko do wielbicieli mody. Także w Polsce, kręcenie modowych etiud staje się coraz bardziej popularne. Bohoboco, Zuo Corp, Krzysztof Strużyna, Konrad Parol, to tylko niektórzy z polskich projektantów, którzy nakręcili tego rodzaju filmiki.

Tym razem do sieci trafił filmik, który promuje nie jednego projektanta, ale prawie wszystkich najbardziej cenionych kreatorów mody w Polsce. W filmie występuję m.in.: Rafał Mohr. Twórcy, Zosia Zija i Jacek Pióro wykorzystali ubrania projektu m.in.: Agnieszki Maciejak, Maldorora, Macieja Zienia, Małgorzaty Czudak, Łukasza Jemioła i Konrada Parola.

