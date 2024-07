1 z 10

Mamy nowe zdjęcia ciężarnej Ani Lewandowskiej!

Paparazzi spotkali trenerkę w Niemczech, kiedy wybierała się na zakupy i do kawiarni. Gwiazda doskonale maskuje ciążowe krągłości i ciężko uwierzyć, że jest już w 5. miesiącu! Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zostaną rodzicami już na początku przyszłego roku. Powoli szykują się do tej ważnej roli. Niedawno okazało się, że trenerka zdecydowała się urodzić maleństwo w Niemczech, co popiera jej rodzina.

Jak Anna Lewandowska wygląda w 5. miesiącu ciąży? Zobaczcie nasza galerię!

