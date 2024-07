Tak mi wstyd, strasznie wstyd, bo zakochałem się. Który raz? Setny raz, lecz zakochałem się... – te słowa jednego z najsłynniejszych polskich przebojów mógłby zaśpiewać niejeden mężczyzna. Bo nawet zatwardziałym samotnikom zdarzają się chwile, w których marzą o bliskiej osobie u boku.

Piotr Adamczyk i Anna Czartoryska

Tak było choćby w przypadku Piotra Adamczyka. Pierwszy amant polskiego kina od dawna mówił, że marzy o założeniu rodziny. Ciągle jednak nie było przy nim kobiety, dla której gotów byłby stracić głowę. Czy teraz się to zmieniło? Na jednej z warszawskich imprez pojawił się ze śliczną blondynką. Okazało się, że jest nią 23-letnia Anna Czartoryska, studentka czwartego roku Akademii Teatralnej w Warszawie. Za rok Anna będzie dyplomowaną aktorką. Czy zagra kiedyś z Piotrem Adamczykiem? Na razie nie wiadomo. Najbliższe role, jakie być może dla nich obojga szykuje życie, to panna młoda i pan młody. Tytuł filmu: „Ślub, jakiego nie było”. Data premiery: niedługo. Na razie oboje cieszą się miłością. Podczas świąt Bożego Narodzenia Piotr Adamczyk miał przedstawić Annę mamie.

Joanna Liszowska i Ola Serneke

Mężczyźni, którzy spędzali bezsenne noce, wpatrując się w zdjęcia Joanny Liszowskiej, nie będą zachwyceni. Liszowska właśnie ogłosiła światu: „Tak szczęśliwa jak teraz nie byłam jeszcze nigdy w życiu! I mówię to z pełną świadomością – jestem zakochana i jestem kochana”. Nowy narzeczony Joanny jest Szwedem i nazywa się Ola Serneke. „Wiem, wiem, jak to brzmi, ale to naprawdę męskie szwedzkie imię, a on jest prawdziwym mężczyzną”, mówi Liszowska. Jej narzeczony jest biznesmenem, prezesem zarządu szwedzkiej firmy budowlanej, która ma swoje przedstawicielstwo w Polsce. Joannę poznał podczas ubiegłorocznych wakacji. Piękna blondynka od razu zawróciła mu w głowie. Ola, mimo kobieco brzmiącego imienia, twardo stąpa po ziemi i dla Joanny jest prawdziwym oparciem. A że jest obcokrajowcem? Nie szkodzi. Potrafią rozmawiać ze sobą nawet bez słów. Liczy się to, że są w sobie naprawdę zakochani.

Michał Żebrowski i Ola Adamczyk

O Michale Żebrowskim jeszcze do niedawna mówiło się „najsłynniejszy polski kawaler”. On sam nie chciał rozmawiać o miłości. Czasami sprawiał wrażenie, jakby w ogóle już w nią nie wierzył. Tymczasem w zeszłym roku wszystko się zmieniło. Wystarczyła jedna rozmowa podczas zajęć na wydziale zarządzania i marketingu. Michał Żebrowski zaczął tam studiować, żeby pogłębić wiedzę na temat ekonomii. Zamierza otworzyć teatr i jako przyszły dyrektor chce być do tego profesjonalnie przygotowany. Podobno piękna blondynka, Ola Adamczyk, już od początku roku akademickiego zwróciła jego uwagę. Trzynaście lat od niego młodsza, okazała się nie tylko piękna, ale i wyjątkowo dojrzała i inteligentna. Czy to z nią Michał planuje przyszłe życie. Czy w tym roku już staną na ślubnym kobiercu? Pewne jest tylko jedno. Jeśli będzie ślub, to w Zakopanem, bo Tatry to wielka miłość Michała Żebrowskiego.

Mateusz Damięcki i Monika Krogulska

Po paru miesiącach beztroskiego życia singla zakochał się także Mateusz Damięcki. Ubiegłoroczną statuetkę VIVA Najpiękniejsi odbierał już w towarzystwie pięknej 27-letniej Moniki Krogulskiej. To właśnie wówczas, na balu VIVY!, po raz pierwszy pojawił się z wybranką u boku. Nie chciał zdradzić wiele na temat swojej miłości. Wiadomo tylko, że połączyło ich... kino. Poznali się na filmowym planie. Mateusz grał tam jedną z głównych ról, a Monika współpracowała z ekipą jako tłumaczka. Film nosił tytuł „Bagatela”, ale uczucie, które ich połączyło, na pewno bagatelne nie jest.

Weronika Rosati i Jan Terlikowski

Ostatni rok dla Weroniki Rosati nie był najszczęśliwszy. Bardzo przeżywała prasowe doniesienia na temat jej rzekomego związku ze starszym blisko 40 lat reżyserem Andrzejem Żuławskim. Teraz jednak wygląda na to, że złe dni minęły bezpowrotnie. Powód? Nowy chłopak, Janek Terlikowski. Nowy, a zarazem stary, bo znają się z Weroniką od lat. Razem chodzili na zajęcia aktorskie do ogniska teatralnego przy teatrze Ochota prowadzonego przez Halinę i Jana Machulskich. Kilka lat temu między nimi iskrzyło. Stara miłość nie rdzewieje? Wygląda na to, że tak. Teraz znowu są parą i Weronika Rosati wygląda na szczęśliwie zakochaną. Jednak dziennikarzom odmawia komentarzy na temat swojego związku. Pytana, czy Janek to miłość jej życia, uśmiecha się tajemniczo. Nie chce, żeby ukochany stał się ofiarą medialnej nagonki. Do tej pory pokazali się publicznie tylko raz – na premierze sztuki „Dancing” w teatrze Polonia Krystyny Jandy. Przez całą sztukę trzymali się czule za ręce. Teraz na jakiś czas muszą się rozstać. Weronika właśnie wyjechała do Stanów kontynuować naukę w prestiżowej szkole aktorstwa Lee Strasberga. Odległość jednak nie ma żadnego znaczenia. Prawdziwe uczucie nie zna granic.

Magdalena Cielecka i Łukasz Garlicki

O miłości nie lubi opowiadać także Magdalena Cielecka. Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek rzadko wypowiadała się na temat swego życia prywatnego. Nie robiła tego nawet wtedy, gdy była w związku z Grzegorzem Jarzyną, a potem z Andrzejem Chyrą. Teraz Magda widywana jest z młodym aktorem Łukaszem Garlickim. Towarzyszyła mu między innymi na premierze filmu „Lekcje pana Kuki”, w którym Łukasz zagrał główną rolę, a on przychodzi na jej spektakle do teatru Rozmaitości. O ich uczuciu zaczęło być głośno, kiedy okazało się, że na początku grudnia wyjechali na wspólne wakacje na Kubę.

Zakochani, zauroczeni, zapatrzeni w siebie. Być może na chwilę, być może na całe życie. My jednak czekamy na marsz Mendelssohna. On się nigdy nie znudzi.

Urszula Karłowicz