Moss i Miller nudzą się brytyjskiej prasie, która ciągle potrzebuje świeżej krwi. Nowymi bohaterkami kolorowej prasy na wyspach są rockowe modelki: 25 letnia Agyness Deyn i 20 letnia Lily Cole. Wszystko wskazuje na to, że to nowe ikony brytyjskiej popkultury, bo tak samo jak weteranki świetnie się ubierają, często imprezują i mają słabość do muzyków.

O Deyn pisze w Anglii co druga gazeta. Może dlatego, że robi wokół siebie sporo szumu. Jest nie tylko jedną z najlepszych modelek na świecie, ale i próbuje swoich sił jako piosenkarka. Początkowo we własnej kapeli, zaś ostatnio nagrała teledysk z zespołem Five O'Clock Heroes. Modelka słynie też ze swoich romansów i dokładnie tak jak Kate Moss ma słabość do rockmanów.

Lily Cole już dziesiątki razy pojawiała się na okładkach magazynów mody, ale obecnie częściej niż w Vogue'u możemy ją zobaczyć w Hello!. Lily nie stroni od imprez, a jej zdjęcia w stylowych kreacjach coraz częściej wykorzystują brytyjskie tabloidy. Jeszcze więcej emocji wzbudzają jej aktorskie aspiracje. Modelka ma już nawet niezły dorobek, występowała u boku Marilyna Mensona, Ruperta Everetta i Colina Firth'a. Wszystko wskazuje na to, że Lily idzie w ślady Sienny Miller.