Ewa Farna kilka tygodni temu opuściła Polskę i wybrała się w podróż do egzotycznych krajów zabierając ze sobą chłopaka. Wróciła do kraju pełna energii, opalona i wypoczęta. Zdecydowała się również na zmianę fryzury - zapuściła grzywkę i pozbyła się swoich długich włosów, lekko je skracając. Nowym uczesaniem pochwaliła się w TVN, gdzie na co dzień pełni rolę jurorki w programie "X-Factor". Przypomnijmy: Ewa Farna pochwaliła się nową fryzurą. Zmiana na lepsze?

Dziś Ewa pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN" po raz kolejny pokazując nową fryzurę, naszą uwagę zwrócił jednak jeden mały szczegół na palcu wokalistki - przy wsiadaniu do auta zauważyliśmy pierścionek na palcu gwiazdy, który może sugerować, że jest już po zaręczynach ze swoim długoletnim partnerem Martinem Chobotem. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że jest szczęśliwa w tym związku. Jeśli para faktycznie zdecydowała się na taki krok to gratulujemy.

