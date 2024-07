Ewa Farna nie może w ostatnim czasie narzekać na brak obowiązków. Gwiazda uczestniczy w nagraniach do nowej edycji "X Factor", promuje wydaną niedawno płytę "(W)inna", koncertuje oraz ma czas na spędzanie czasu z ukochanym Martinem Chobotem.

W wywiadzie dla "Show" wokalistka zdradziła kilka szczegółów z ich wspólnego życia. Odniosła się do ostatnich doniesień mediów na temat rzekomego romansu z kolegą z planu, Czesławem Mozilem i opowiedziała o reakcjach jego chłopaka:

On nie czyta plotek. Nie mieszka w Polsce, więc nie ma kontaktu z polskimi mediami. Oczywiście do szumu wokół mnie już się przyzwyczaił. (...) Nie przejmuje się więc kolejnymi rewelacjami. Dla niego nie ma tematu. Ostatnio podesłał mi linka z newsem, że mam romans, ale nie zdenerwowało go to. Zapewnił mnie, że wie, że to bzdury

Gwiazda opowiedziała również o tym jak Martin ją poderwał oraz czy łatwo jest skraść jej serce. Kulisy związku pary nie są zaskakujące, wszak oboje znają się ponad cztery lata i spędzają ze sobą mnóstwo czasu:

Nasze uczucie długo się rozwijało. Znamy się cztery i pół roku, gramy razem w zespole. To wyszło naturalnie. Dobrze się znaliśmy, lubiliśmy i coś się między nami zadziało. Nie poderwałby mnie ktoś, kto siedziałby przy barze i spytał "Hej mała, chcesz drinka?".

Tryb życia, który reprezentuje gwiazda ogranicza jej możliwości poznawania nowych ludzi. Naturalną rzeczą było to, że chłopak z którym postanowi się związać będzie z jej środowiska w którym przebywa najwięcej czasu. Martina znała od dawna, najpierw była przyjaźń, która z czasem przerodziła się w miłość. Oboje razem pracują, po pracy również spędzają czas razem. Dla wielu taka relacja była by ciężka do zniesienia, ale nie dla Ewy. Jak twierdzi - bardzo ją cieszy taki układ:

Bardzo się cieszę, że możemy być razem. Mogę wreszcie mieć przy sobie ukochanego. Bardzo chciałam takiej relacji

Wygląda więc na to, że uczucie łączące wokalistkę i muzyka nie jest tylko przelotnym romansem a prawdziwą miłością.

Ewa i Martin na gali czeskich Grammy: