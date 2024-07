Media wiele miejsca poświęcają nowemu życiu Małgorzaty Rozenek po jej głośnym rozwodzie z Jackiem Rozenkiem, który odbył się już ponad rok temu. Perfekcyjna planuje nawet kolejny ślub, który z pewnością będzie jednym z największych wydarzeń towarzyskich w show-biznesie. Jej były mąż również radzi sobie całkiem nieźle - wystąpił w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przypomnijmy: Rozenek wbił szpilę Perfekcyjnej w "TzG". Teraz się tłumaczy

Reklama

Kwitnie również jego życie uczuciowe. Aktor i prezenter od września spotyka się z młodszą od siebie Katarzyną. Tajemnicza brunetka towarzyszyła dotąd ukochanemu podczas bardziej nieformalnych sytuacji, a Jacek zwlekał z pokazaniem się z nią na salonach. To zmieniło się wczoraj - ukochana towarzyszyła mu podczas imprezy urodzinowej marki MontBlanc. Warto jednak zaznaczyć, że para nie pozowała razem do zdjęć, choć spodziewamy się, że to nastąpi już niebawem.

Tak prezentuje się Jacek Rozenek z nową dziewczyną na salonach. Ładna z nich para?

Zobacz: Dzieci Perfekcyjnej traktują Majdana jak ojca? Rozenek ma inne zdanie na ten temat

Zobacz także

Reklama

Rozenek na randce z dziewczyną w McDonald''''s: