Od zawsze narzekaliście, że jesteście za niscy i wzrost przeszkadzał wam w realizacji planów? Mamy dla was kilka żywych dowodów na to, że to nie wzrost jest barierą! Które niskie polskie gwiazdy zrobiły karierę? Zobaczcie w naszej galerii. Wszystkie zaprezentowane panie nie mają nawet 160 centymetrów wzrostu, a braki w centymetrach nadrabiają nie tylko szpilkami, ale i talentem! ;)

Monika Brodka jest naprawdę maleńka, ma zaledwie 157 centymetrów. Niewielki wzrost jednak rekompensuje jej ogromny głos!