W tym roku festiwal Top Trendy przygotował specjalny koncert pod nazwą "Największe przeboje", w trakcie którego usłyszymy najpopularniejsze utwory mijających 12 miesięcy. Przypomnijmy: Honey, Grzeszczak, Lisowska: co pokażą na Top Trendy?

Pomysłodawcą tej części show była oczywiście dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew. Legenda telewizji przyznała, że rynek muzyczny w Polsce przeżywa okres, w którym słuchacze znają utwory, ale nie mają pojęcia, jak wyglądają ich wykonawcy. Jako że sama jest autorką wielu karier w polskim show-biznesie i lubi dawać szansę młodym ludziom, to zaprosiła do Sopotu m.in. Ewelinę Lisowską, Julę czy Margaret. I to mimo tego, że jak zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl nie wie jak wygląda Ewelina Lisowska czy Jula. Zobaczcie wideo:

