Chyba nikt nie spodziewał się, że związek z Mikołajem Krawczykiem tak negatywnie wpłynie na dalszą karierę Agnieszki Włodarczyk. Gwiazda ostatnimi miesiącami zbiera same negatywne komentarze od internautów, a teraz także od swoich dawnych współpracowników. Jej sytuacja zawodowa pogarsza się z każdym dniem.

- Od kiedy Agnieszka odeszła z hukiem z "Pierwszej miłości", nie dostała żadnych ciekawych propozycji zawodowych - zdradza "Fleszowi" znajoma aktorki.

Magazyn "Flesz" twierdzi także, że Włodarczyk nie jest nawet zapraszana na castingi. Droga do dalszej kariery w telewizji Polsat jest już zamknięta. Producenci z Grupy ATM zapewniają w rozmowie z "Fleszem", że "nie przewidują współpracy z panią Włodarczyk".

Co gorsza dla Agnieszki, w Telewizji Polskiej już dawno o niej zapomniano, a w TVN nikt nie widzi jej w roli gwiazdy stacji. W parze z brakiem pracy idzie spadający stan konta. O czym świadczy najlepiej fakt, że oficjalna strona Włodarczyk od kilku tygodni została wyłączona z internetu. Co będzie dalej z jej karierą? Czy to już koniec? Uda jej się nagrać wymarzoną płytę z ukochanym?

