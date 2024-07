Książę Harry szczerze wyznał, że niełatwo było mu się pozbierać po stracie mamy. Teraz wszystko co robi, robi z myślą o niej!

Mam własne powody, by zaangażować się w zdrowie psychiczne: to, co stało się mojej matce i mnie kiedy byłem młodszy - to wszystko wraca do zdrowia psychicznego. Jeśli tracisz mamę w wieku 12 lat, to musisz sobie z tym poradzić. Wszystko co robię, chcę by sprawiało, że moja matka byłaby niesamowicie dumna - wyznał Harry.