Księżna Diana zginęła w sierpniu 1997 roku w tragicznym wypadku samochodowym. Od jej śmierci minęło prawie 20 lat, ale dopiero teraz książę William, który w chwili wypadku miał 14 lat, jest w stanie otwarcie mówić o swojej mamie. W najnowszym wywiadzie dla magazynu „GQ” zdradził, czego najbardziej żałuje od czasu jej śmierci.

Okazuje się, że przez wszystkie lata od śmierci Diany Williamem targają bardzo silne uczucia i emocje. Przede wszystkim książę ma wyrzuty sumienia, że w żaden sposób nie był w stanie ochronić swojej mamy.

Potrafię już mówić o niej bardziej otwarcie, zajęło mi prawie 20 lat, by do tego dojść, ale wciąż to dla mnie trudne - powiedział książę William. - Czuję, że zawiedliśmy ją na całej linii, gdy byliśmy młodsi, nie chroniliśmy jej. Chcemy przypomnieć, jaką osobą była. Jako synowie czujemy się w obowiązku stanąć w jej obronie - dodał książę.