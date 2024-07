Powiedziałam Karolowi, że czułam się zdesperowana i że cały czas płakałam. On stwierdził, że robię problem z niczego. "Nie zamierzam tego słucha" - mówił. "Ciągle to robisz. Mam tego dość" - dodawał. Więc rzuciłam się ze schodów. Wbiegła królowa. Była absolutnie przerażona, trzęsła się ze strachu. Wiedziałam, że nie stracę dziecka, choć byłam posiniaczona w okolicach brzucha. Kiedy on wrócił, to było poniżające... po prostu poniżające. Zwyczajnie sobie wyszedł - powiedziała księżna Diana w wywiadzie, który opublikował "Daily Mail".