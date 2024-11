Robert Motyka, popularny komik z kabaretu Paranienormalni, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, Tadeusza Motyki.

Po kilku latach zmagania się z chorobą, odszedł mój tata Tadeusz - poinformował w poruszającym wpisie na Instagramie.

Robert Motyka podzielił się wspomnieniem o ojcu, podkreślając, że to on nauczył go najważniejszych wartości, a przede wszystkim znaczenia rodziny.

Nie żyje ojciec Roberta Motyki

Informacja o śmierci Tadeusza Motyki, dotarła do opinii publicznej 2-ego listopada, dzień po Wszystkich Świętych. Robert Motyka, który jest jednym z najpopularniejszych polskich komików, znanym szerokiej publiczności dzięki występom z grupą kabaretową Paranienormalni, postanowił podzielić się swoim żalem i pożegnać ojca w poruszającym wpisie. Ojciec komika był dla niego nie tylko rodzicem, lecz także człowiekiem, który ukształtował go jako osobę, wpajając wartości i ucząc życia. Motyka podkreślił, że to właśnie dzięki ojcu zrozumiał, iż rodzina jest najcenniejszą wartością.

Po kilku latach zmagania się z chorobą, odszedł mój tata Tadeusz. Był punktem odniesienia dla całej naszej rodziny, pierwszym recenzentem naszych działań i największym wsparciem. Uparty, błyskotliwy, z ogromnym poczuciem humoru zawsze szedł własnymi ścieżkami. Rocznik 1949 - mocno stąpający po ziemi. Nauczył mnie, że najważniejsza jest rodzina i że nigdy nie wolno odpuszczać. Pozostanie na zawsze w naszych sercach.Taatoooo !

Druzgocące wieści o śmierci ojca Roberta Motyki, zasmuciły fanów satyryka i współtwórcy kabaretu "Paranienormalni":

Dobrze, że postanowiłeś przedstawić światu swojego Tatę, dobrze, że nie trzymałeś Go tylko dla siebie. Dziś tak wielu, którym Go przybliżyłeś współczują szczerzej! Dużo siły dla Was wszystkich!!!

Wyrazy współczucia dla całej rodziny. Pan Tadeusz dał się poznać w tv jako fantastyczny człowiek.

Tak mi przykro. Panie Robercie pokazaliście super relacje w programie ''Rzeczy...'', przyjemnie się oglądało (przepraszam, ale oglądałam dla Taty ;) ). Wyrazy współczucia dla Pana i Pańskiej Rodziny

Boże serce zadrżało. Panie Robercie proszę przyjąć najszczersze wyrazy współczucia. Pana tata był fantastyczny! Widząc zdjęcie pana Tadeusza słyszę ,,czego

Słowa pokrzepienia zostawili także znajomi Roberta Motyki z branży:

Robercie, bardzo mi przykro. Wyrazy głębokiego współczucia - napisała Katarzyna Cichopek.

Bardzo mi przykro - dodała Dorota Gardias.

Tadeusz Motyka, ojciec Roberta, pojawił się u boku syna w telewizji i zyskał uznanie oraz sympatię widzów. W 2022 roku Tadeusz Motyka i Robert Motyka wystąpili w programie "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec". W programie TTV, w którym występowali razem, pan Tadeusz prezentował się jako osoba ciepła, pełna energii i uśmiechu. Telewidzowie mogli zauważyć naturalną, swobodną relację między ojcem a synem, pełną wzajemnego szacunku i sympatii. Tadeusz Motyka był osobą, która swoją obecnością na ekranie dodawała programowi autentyczności i ciepła, a jego charyzma sprawiała, że publiczność chętnie oglądała ich wspólne występy.

Śmierć Tadeusza Motyki to nie jedyna przykra informacja, która dotarła do nas w ostatnich dniach. W wieku 66 lat odeszła Elżbieta Zającówna, uwielbiana przez Polaków aktorka.

