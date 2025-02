Nie żyje Roberta Flack. Wybitna artystka i autorka nuconego na całym świecie "Killing me soflty with his song" zmarła w wieku 88 lat. W oświadczeniu przekazanym do mediów, podano, że Roberta Flack zmarła 24 lutego rano. Jakie były przyczyny śmierci?

Nie żyje Roberta Flack

O śmierci Roberty Flack poinformowali współpracownicy w oświadczeniu przekazanym do "Variety".

Jesteśmy załamani faktem, że wspaniała Roberta Flack zmarła dziś rano, 24 lutego 2025 r.– czytamy.

Artystka odeszła w otoczeniu najbliższych. Jak przekazano:

Umarła spokojnie otoczona rodziną. Roberta pobiła granice i rekordy. Była także dumnym pedagogiem

Jakie były przyczyny śmierci Roberty Flack?

Nie podano do wiadomości publicznej, na co zmarła Roberta Flack. Te szczegóły pozostają tajemnicą najbliższych. Nie wiadomo, czy zdecydują się nimi podzielić. Nie jest tajemnicą jednak, że w 2022 roku ujawniono, że choruje na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), co sprawiło, że przestała śpiewać. Zmarła 24 lutego 2025 roku w wieku 88 lat.

Fani Roberty Flack żegnają ją w poruszających słowach:

Rip, piękna kobieta... dziękujemy za wszystkie piękne wspomnienia, które zawsze będziemy mieć

To takie smutne.. Jej piosenki były główną częścią moich nastoletnich lat

Niech spoczywa w pokoju. Tworzyła muzykę naszego życia - czytamy w sieci.

Kim była Roberta Flack?

Roberta Flack była amerykańską wokalistką pop i R&B, znaną z emocjonalnych ballad i niezwykłego głosu. Jej kariera rozpoczęła się w latach 60., a największą popularność zdobyła w latach 70. dzięki przebojom takim jak "The First Time Ever I Saw Your Face" oraz "Killing Me Softly With His Song".

Była jedną z pierwszych artystek, które dwukrotnie zdobyły Nagrodę Grammy w kategorii Płyta Roku – w 1973 i 1974 roku. Jej muzyka łączyła elementy soulu, jazzu i popu, a ciepły, zmysłowy głos przysporzył jej miliony fanów na całym świecie.

Flack była także pianistką i kompozytorką, a jej talent dostrzegł m.in. Clint Eastwood, który wykorzystał jej piosenkę "The First Time Ever I Saw Your Face" w filmie Play Misty for Me (1971), co przyniosło jej międzynarodowy rozgłos.

